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27.08.2026 06:37:00
Shanghai Zhenhua Heavy Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shanghai Zhenhua Heavy Industries hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0.02 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.75 Prozent auf 9.03 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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