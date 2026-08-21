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21.08.2026 06:37:00
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development hat am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development 0.050 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 1.01 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 484.4 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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