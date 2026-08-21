Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development hat am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development 0.050 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 1.01 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 484.4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch