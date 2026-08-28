Shanghai Yizhong Pharmaceutical A legte Quartalsergebnis vor

Shanghai Yizhong Pharmaceutical A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde mit 0.11 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.110 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Yizhong Pharmaceutical A mit einem Umsatz von insgesamt 86.7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2.91 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch