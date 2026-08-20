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20.08.2026 06:37:00
Shanghai Yanpu Metal Products A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shanghai Yanpu Metal Products A präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0.08 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Yanpu Metal Products A ebenfalls ein EPS von 0.080 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Shanghai Yanpu Metal Products A im vergangenen Quartal 558.4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Yanpu Metal Products A 483.0 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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