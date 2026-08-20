Shanghai Yanpu Metal Products A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Yanpu Metal Products A präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.08 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Yanpu Metal Products A ebenfalls ein EPS von 0.080 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Yanpu Metal Products A im vergangenen Quartal 558.4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Yanpu Metal Products A 483.0 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch