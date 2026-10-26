Shanghai Yanpu Metal Products A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Yanpu Metal Products A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0.15 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shanghai Yanpu Metal Products A mit 0.150 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.23 Prozent auf 642.4 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 692.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch