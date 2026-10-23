Shanghai Xinmei Real Estate: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai Xinmei Real Estate gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Xinmei Real Estate ein EPS von -0.160 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 67.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.29 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3.15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch