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21.10.2026 06:37:00
Shanghai Xingye Resources A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shanghai Xingye Resources A hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Xingye Resources A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 720.8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 629.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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