Shanghai Xin Nanyang öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Xin Nanyang hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.25 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.150 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 506.3 Millionen CNY gegenüber 449.1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch