Shanghai Wondertek Software A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Wondertek Software A veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Wondertek Software A ein EPS von 0.010 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 53.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch