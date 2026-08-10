Shanghai Wanye Enterprise: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Wanye Enterprise hat am 08.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.25 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Wanye Enterprise einen Gewinn von 0.070 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22.62 Prozent auf 611.5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 498.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch