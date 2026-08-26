Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo ein EPS von 0.050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.94 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1.54 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch