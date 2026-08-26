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26.08.2026 06:37:00
Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde mit 0.01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 285.7 Millionen USD – ein Plus von 34.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo 212.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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