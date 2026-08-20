Shanghai United Imaging Healthcare A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai United Imaging Healthcare A lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.62 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.770 CNY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.13 Prozent auf 4.14 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.54 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.600 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4.15 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.ch