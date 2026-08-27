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27.08.2026 06:37:00
Shanghai Unison Aluminium Products A legte Quartalsergebnis vor
Shanghai Unison Aluminium Products A hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.76 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Unison Aluminium Products A ein EPS von 0.450 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28.98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.23 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 953.9 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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