Shanghai Tianyong Engineering A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Tianyong Engineering A veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Tianyong Engineering A ebenfalls ein EPS von 0.020 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.07 Prozent auf 166.3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 152.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch