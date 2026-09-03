Shanghai Supezet Engineering Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Supezet Engineering Technology A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Supezet Engineering Technology A 0.040 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 214.3 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 73.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 797.5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch