Shanghai Suochen Information Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Suochen Information Technology A gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.51 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.340 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 33.3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch