Shanghai Sunglow Packaging Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Sunglow Packaging Technology A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 226.8 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 300.9 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch