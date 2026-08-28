Shanghai SK Automation Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai SK Automation Technology A äusserte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0.46 CNY gegenüber 0.750 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai SK Automation Technology A im vergangenen Quartal 856.9 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai SK Automation Technology A 752.1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch