Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management präsentierte in der am 29.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.06 Prozent auf 62.5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch