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01.09.2026 06:37:00
Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management legte Quartalsergebnis vor
Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management hat am 29.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management ein EPS von 0.030 CNY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 480.9 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 425.2 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.ch
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