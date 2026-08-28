Shanghai Shenda gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Shenda hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Shenda 2.70 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.79 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch