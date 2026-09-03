Shanghai Shen Lian Biomedical A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Shen Lian Biomedical A äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Shanghai Shen Lian Biomedical A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.75 Prozent auf 49.3 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch