Shanghai Sanyou Medical A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Sanyou Medical A hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.05 CNY, nach 0.070 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Sanyou Medical A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 166.1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 141.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch