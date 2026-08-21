Shanghai Rongtai Health Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Rongtai Health Technology A lud am 20.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Rongtai Health Technology A 0.240 CNY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 548.6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 415.2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch