Shanghai Research Institute of Building Sciences Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Research Institute of Building Sciences Group A hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.20 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.08 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.10 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch