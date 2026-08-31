Shanghai Rendu Biotechnology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Rendu Biotechnology A äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.14 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.020 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Rendu Biotechnology A mit einem Umsatz von insgesamt 37.4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 7.89 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch