Shanghai Qifan Cable A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Qifan Cable A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.17 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.150 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Qifan Cable A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.79 Milliarden CNY im Vergleich zu 5.99 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch