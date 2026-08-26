Shanghai Qifan Cable A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Qifan Cable A liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Qifan Cable A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.25 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Qifan Cable A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.220 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.04 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.94 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch