|
26.08.2026 06:37:00
Shanghai Qifan Cable A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Qifan Cable A liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Qifan Cable A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0.25 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Qifan Cable A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.220 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.04 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.94 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI etwas höher -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer ruhigen Tendenz. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.