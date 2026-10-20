Shanghai Putailai New Energy Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai Putailai New Energy Technology A hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.39 CNY gegenüber 0.300 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Putailai New Energy Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53.48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.74 Milliarden CNY im Vergleich zu 3.74 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch