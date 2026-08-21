Shanghai Putailai New Energy Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Putailai New Energy Technology A gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.36 CNY, nach 0.260 CNY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.76 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3.87 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch