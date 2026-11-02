Shanghai Pudong Road and Bridge Construction präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Pudong Road and Bridge Construction hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Pudong Road and Bridge Construction 0.010 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 2.37 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.99 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch