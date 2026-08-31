Shanghai Pudong Road and Bridge Construction präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Pudong Road and Bridge Construction lud am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.09 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Pudong Road and Bridge Construction im vergangenen Quartal 2.49 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24.10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Pudong Road and Bridge Construction 3.27 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch