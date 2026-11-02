Shanghai Pudong Development Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Pudong Development Bank stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.28 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.300 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Pudong Development Bank im vergangenen Quartal 84.99 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Pudong Development Bank 77.85 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch