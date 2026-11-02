Shanghai Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Pharmaceuticals hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 11.20 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch