Shanghai Originaldow Advanced Compounds verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Originaldow Advanced Compounds lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.03 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0.090 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.13 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46.4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch