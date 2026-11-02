Shanghai Oriental Pearl Media vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Oriental Pearl Media hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Oriental Pearl Media in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5.46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.63 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch