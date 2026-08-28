Shanghai Orient-Chip Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Orient-Chip Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Orient-Chip Technology A -0.120 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 176.2 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 168.2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch