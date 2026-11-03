Shanghai OPM Biosciences A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai OPM Biosciences A liess sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai OPM Biosciences A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.53 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.100 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 203.96 Prozent auf 285.1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch