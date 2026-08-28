Shanghai No 1 Pharmacy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai No 1 Pharmacy liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai No 1 Pharmacy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.01 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.040 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 497.0 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 0.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 492.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch