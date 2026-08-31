Shanghai Newtouch Software A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Newtouch Software A stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0.04 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0.060 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 573.2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 459.9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch