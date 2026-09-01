Shanghai New Huangpu Real Estate: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai New Huangpu Real Estate stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai New Huangpu Real Estate 0.040 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17.08 Prozent zurück. Hier wurden 176.3 Millionen CNY gegenüber 212.6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch