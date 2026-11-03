Shanghai New Huangpu Real Estate präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai New Huangpu Real Estate hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.05 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.050 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215.7 Millionen CNY – ein Plus von 21.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai New Huangpu Real Estate 177.7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch