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03.09.2026 06:37:00
Shanghai New Centurion Network Information Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shanghai New Centurion Network Information Technology A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai New Centurion Network Information Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7.44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 113.9 Millionen CNY im Vergleich zu 123.0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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