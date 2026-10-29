Shanghai Moons Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Moons Electric hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.15 CNY gegenüber 0.050 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 913.1 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 728.5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch