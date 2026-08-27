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27.08.2026 06:37:00
Shanghai Moons Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shanghai Moons Electric hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Moons Electric ein EPS von 0.050 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 866.7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719.3 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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