Shanghai Modern Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Modern Pharmaceutical lud am 31.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.65 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.04 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch