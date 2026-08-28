Shanghai Modern Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Modern Pharmaceutical hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.10 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Modern Pharmaceutical 0.230 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17.40 Prozent auf 1.88 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Modern Pharmaceutical 2.27 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch