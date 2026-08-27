Shanghai MicuRx Pharmaceutical A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai MicuRx Pharmaceutical A hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 CNY gegenüber -0.120 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Shanghai MicuRx Pharmaceutical A mit einem Umsatz von insgesamt 47.5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 40.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch