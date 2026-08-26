Shanghai Medicilon A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Medicilon A liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Medicilon A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.27 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 396.8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Medicilon A 273.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch